færdselssikkerhedskommissionen.

Lad mig med det samme slå fast, at borgerne i Danmark generelt har en god trafikkultur, tager ansvar og passer på sig selv og hinanden i trafikken. Især sammenlignet med andre lande. Alligevel blinker i al fald mine lamper, når antallet af dræbte i trafikken stiger. Nuvel, vi kører mere, men vi må og skal gøre mere, for at få tallet til at falde igen. Det arbejde ser jeg frem til, og lad mig slå to ting fast. For det første hører jeg gerne på alle ideer fra fagfolk

og andre, som er engageret i trafiksikkerhed. Henvend jer endelig! For det andet er jeg sikker på, at ’min’ næstformand, Kristian Pihl Lorentsen fra Venstre og den stadig relativt nye transportminister, Benny Engelbrecht (S) begge gerne vil kaste sig ind i kampen for at få trafiksikkerhed højt på dagsordenen for den transportpolitiske debat.

Hvad skal der så ske? Først og fremmest vil jeg lægge op til, at der skal arbejdes mellem de to årlige møder i kommissionen. Det betyder, at der skal nedsættes arbejdsgrupper, som skal formulere forslag, som vi kan sende videre til Folketinget og regeringen. Der skal simpelthen ske noget.

For det andet vil jeg gerne sætte et særskilt fokus på landevejene. Det handler om vejenes forhold, som det hedder og om fart og uopmærksomhed. Vi ved, at det er på landevejene og ikke motortrafikvejene og motorvejene, at problemerne opstår. Det er selvfølgelig urealistisk og heller ikke ønskværdigt at lave alle landeveje om til motorveje, men alligevel vil jeg gerne igangsætte et arbejde om, hvordan man kunne investere i landevejene rent anlægsmæssigt, så de kan blive mere sikre. Regeringen har meldt ud, at den vil forhandle en ny årelang infrastrukturaftale, og jeg synes, at vi skal have nogle ideer med til, hvordan der kan investeres i sikkerheden på landevejene. Jeg tænker på reflekser, svingbaner, rumleriller og meget andet, som ikke koster alverden, men som kunne gøre en forskel.

På den længere bane skal vi have gjort noget ved de to store faktorer; nemlig for høj fart og uopmærksomhed pga brugen af mobiltelefon, mens man kører bil. Det kræver både bløde midler som kampagner og oplysning, men også at politiet i højere grad kontrollerer og fanger dem, der bryder loven. Rådet for Sikker Trafik har stor erfaring og viden om, hvordan

kampagner kan have en effekt. Nogle har måske set musikvideoen med ’Nederen Forældre’, der handler om de ’nederen’ forældre, der påtvinger deres barn at køre med cykelhjelm. Videoen er sjov, sangen er god, og ifølge Rådet for Sikker Trafik har den faktisk også fået flere børn og unge til at bruge hjelm, når de cykler.

I sidste uge var jeg ude med skolepatruljerne på Stoholm Skole i Viborg kommune, hvor der også var en politibetjent med. Jeg er ikke i tvivl om at alene det, at en betjent står ved en skole, og taler med børn og unge også har en forebyggende effekt. De mere bløde midler skal tages yderligere i brug. Men de kan ikke stå alene, for selvfølgelig er det afgørende, at folk

bliver taget i fx at køre for stærkt. Mange forskellige, inklusiv politiet selv, fortæller, at der er skåret gevaldigt ned på færdselskontrollerne. Det går ikke. Lige nu forhandles der nyt politiforlig, hvor der er ekstra penge i spil. Jeg håber, at jeg og andre kan få mine kollegaers øjne op for, at det stigende antal omkomne i trafikken kalder på, at dette prioriteres i politiet.

I den offentlige debat handler retspolitik naturligt om terror, mord, vold og røverier, men heldigvis er mængden af den type kriminalitet for nedadgående. Derfor synes og håber jeg, at fokus for de ekstra midler

kunne komme færdselskontrollerne til gode. Det stigende antal omkomne de seneste år er desværre et stærkt argument for det.

